Москва, 16 декабря, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста в 2025 году, заявил 16 декабря президент РФ Владимир Путин.

Артем Геодакян/РИА Новости

«Что нас ждёт и чего бы мы хотели добиваться в 2025 году — это такого сбалансированного экономического роста, это развития экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров», — сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов.

В июне российский лидер отмечал, что РФ, согласно оценке Всемирного банка, стала четвёртой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию. По его словам, требуется укрепление финансового, кадрового, технологичного суверенитета, а также повышение конкурентоспособности отечественных товаров.

В мае глава государства рассказал, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика РФ растёт. Он уточнил, что оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, и против России была развёрнута экономическая агрессия, но эти планы не увенчались успехом.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2024 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составит 3,9%. За период с января по август рост российской экономики составил 4,2%, заключил президент.