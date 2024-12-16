Москва, 16 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Крупный бизнес России в 2024 году достиг определённых результатов, с которыми такие компании можно поздравить. Об этом заявил 16 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Хочу вас поздравить с результатами. Они есть», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что страна заинтересована в успехе отечественного бизнеса. Путин уточнил, что результаты крупных компаний важны для самих организаций и их коллективов, а также для людей в РФ и национальной экономики.

Глава государства также рассказал, что Россия в 2025 году хотела бы добиться сбалансированного экономического роста и развития экономики предложения, включая рост макроэкономических параметров.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что антироссийские санкции повлияли на Россию, однако по итогам 2023 года экономика страны, реальные доходы населения и инвестиции выросли.

В мае Владимир Путин рассказал, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, и экономика РФ растёт. Он уточнил, что оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, и против России была развёрнута экономическая агрессия, но эти планы не увенчались успехом.