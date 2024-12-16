Москва, 16 декабря, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны министр Андрей Белоусов подвёл основные итоги года и рассказал о планах ведомства на перспективу. Как отметил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин, налицо нацеленность оборонного ведомства на победу в СВО, всестороннюю поддержку бойцов и модернизирование российской армии, особенно в условиях риска конфликта с НАТО.

Как отметили в ходе коллегии и Андрей Белоусов, и президент России Владимир Путин, Североатлантический альянс подводит Россию к красной черте и Москве приходится отвечать. Для того, чтобы быть готовыми к любому развитию событий необходимо совершенствовать в том числе стратегические ядерные силы, а также использовать опыт СВО в подготовке новых кадров и разработке новейших вооружений.

«В России есть стратегические ракетоносцы, это ТУ-160М, подводная лодка «Князь Пожарский», и ракетный комплекс «Орешник». РФ будет продолжать совершенствовать эти технологии и стараться больше внедрять элементов робототехники в этих комплексах, и чтобы достичь тех задач, которые ставит министр обороны планируется создать сеть военно-экспериментальных центров, где будут проводить испытания в боевых условиях», — объяснил Кошкин.

Сейчас в России необходима кадровая подготовка офицеров для ВС РФ. Поэтому одним из важных направлений развития министр обороны ставит модернизацию системы военного образования, и главное здесь акцент делается на непрерывном дополнительном профессиональном образовании военнослужащих, рассказал Кошкин.

«Первым из приоритетных направлений в работе Минобороны Белоусов обозначил победу российских войск в СВО. К тому же министр обороны сделал вывод о том, что потенциал ВСУ подорван. Потери украинской армии в этом году составили более 560 тысяч человек убитыми и ранеными», — добавил военный эксперт.

При этом успехи российской армии не оставляют сомнений в грядущей победе. Белоусов подчёркивал, что все цели, поставленные президентом, будут достигнуты. За прошедший год ВС РФ добились решающих успехов на поле боя: противнику нанесён огромный урон как в живой силе, так и в технике. В текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч убитыми и ранеными. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тыс. военнослужащих. Общие потери противника уже составили почти один миллион человек за всё время СВО. За этот год освобождено 4,5 тыс. кв. км территории. В среднем за день российская армия продвигается на 30 кв. км, а в результате высокоточных ударов по ВПК киевского режима ВСУ утратили возможности производства вооружения и техники.

Среди задач на следующий год, министр обороны назвал необходимость внедрения в войска России новейших систем оборудования, которые доказали свою эффективность и позволили штурмовым подразделениям решать задачи, отметил Кошкин.

«За этот год освобождено 189 населенных пунктов-это результат превосходства вооруженных сил РФ во всех направлениях — тактическом, военно-техническом, моральном. И это превосходство выражается в том, что по всем направлениям на линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — добавил военный эксперт.

Также Путин и Белоусов обозначили необходимость уделить значительное внимание развитию беспилотной авиации, провести полную инвентаризацию всех войсковых разработок и систематизировать их. В России много людей, которые предлагают новаторские решения, необходимо их постоянно испытывать и стараться организованно производить серийный выпуск лучших образцов, почеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны РФ заявил, что государство должно выделить на жилищную субсидию для военных в 2025 году дополнительно 149 млрд рублей. Он уточнил, что в течение ближайших трех лет число участников военной ипотеки удвоится и составит 800 тысяч человек.

Также Белоусов сообщил что, военное сотрудничество РФ в 2024 году охватило более 100 стран, несмотря на коллективные попытки Запада изолировать Россию. Он уточнил, что было проведено 21 международное учение, а также осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства. По словам министра, всё это происходило вопреки попыткам Запада изолировать Россию в данной сфере и говорит о провале этих попыток.