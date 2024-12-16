Уганда, 16 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Уганде массово распространяется неизвестная болезнь, которая вызывает у пациентов неконтролируемую дрожь. Об этом сообщила британская газета Daily Mail 15 декабря.

Samir Bol/Global Look Press

По данным издания, болезнь, которую местные жители прозвали Динга Динга (переводится как «тряска, как во время танца»), уже затронула порядка 300 человек, среди заразившихся в основном женщины и девочки. Данное заболевание, которое распространилось в районе Бундибуджо, вызывает лихорадку и сильную дрожь тела, из-за чего больным трудно ходить, говорится в сообщении.

Окружной санитарный врач Кийита Кристофер сообщил местным СМИ, что за пределами региона случаев заболевания не зафиксировано, а образцы были переданы в министерство здравоохранения для анализа. Он также заверил, что смертельных случаев в результате заболевания Динга Динга не зарегистрировано, сама болезнь успешно поддаётся лечению антибиотиками.

«Мы применяем специальные методы лечения, и пациенты обычно выздоравливают в течение недели», — сообщил доктор.

Как ранее передавало ИА Регнум, неизвестный вирус в Демократической Республике Конго стал причиной гибели 143 человек за две недели. Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что болезнь вызвала у жертв кровоизлияние в глаза и имела симптомы гриппа.