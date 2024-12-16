В Уганде неизвестная болезнь, вызывающая дрожь, поразила 300 человек
Daily Mail: в Уганде неизвестная болезнь, вызывающая дрожь, поразила 300 человек
Уганда, 16 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Уганде массово распространяется неизвестная болезнь, которая вызывает у пациентов неконтролируемую дрожь. Об этом сообщила британская газета Daily Mail 15 декабря.
По данным издания, болезнь, которую местные жители прозвали Динга Динга (переводится как «тряска, как во время танца»), уже затронула порядка 300 человек, среди заразившихся в основном женщины и девочки. Данное заболевание, которое распространилось в районе Бундибуджо, вызывает лихорадку и сильную дрожь тела, из-за чего больным трудно ходить, говорится в сообщении.
Окружной санитарный врач Кийита Кристофер сообщил местным СМИ, что за пределами региона случаев заболевания не зафиксировано, а образцы были переданы в министерство здравоохранения для анализа. Он также заверил, что смертельных случаев в результате заболевания Динга Динга не зарегистрировано, сама болезнь успешно поддаётся лечению антибиотиками.
«Мы применяем специальные методы лечения, и пациенты обычно выздоравливают в течение недели», — сообщил доктор.
Как ранее передавало ИА Регнум, неизвестный вирус в Демократической Республике Конго стал причиной гибели 143 человек за две недели. Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что болезнь вызвала у жертв кровоизлияние в глаза и имела симптомы гриппа.