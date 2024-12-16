Москва, 16 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Евросоюзу следует подавиться своими санкциями в отношении России и её граждан. Об этом 16 декабря заявил директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя тот факт, что артистка попала под санкции ЕС.

Кадр из видео Сергей Пудовкин

«Ларисе Александровне пока неизвестно об этом. Она никак не отреагировала. Пошли они со своим Евросоюзом», ― заявил он в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Долина не того уровня артистка, чтобы на это обращать внимание и комментировать глупости и гадости.

«Всех не запишешь, чернила у них там кончатся и бумага, всех пофамильно писать <…> Пусть они подавятся этими списками со своими чернилами и своими дурными решениями», — указал Пудовкин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Polskie Radio проинформировало, что главы МИД стран ЕС согласовывают санкции в отношении 16 физлиц за якобы «гибридную деятельность» России. Отмечалось, что в списке в основном числись граждане РФ, но также были и граждане Грузии и Молдавии.

16 декабря Евросоюз утвердил свой 15-й пакет антироссийских санкций. Всего Брюссель ввёл рестрикции в отношении 54 физических и 30 юридических лиц. В пресс-службе Совета ЕС уточнили, что в перечень попали компании из России, Китая и КНДР. В их числе оказалась авиакомпания Utair.

Как следует из сообщения на сайте Евросоюза, власти ЕС включили в свой санкционный список Ларису Долину. Кроме того, в этот перечень Брюссель внёс ещё 53 физических лица, включая генерального директора холдинга «Газпром‑Медиа» Тину Канделаки, директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва, главу Мордовии Артёма Здунова, руководителя «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова 16 декабря заявила, что в России все уже привыкли к постоянному введению новых санкций и стараются быстро подстраиваться под новые реалии.

Российская исполнительница Полина Гагарина в октябре подала в Европейский суд иск с требованием снять ограничения, которые против неё ввели в рамках 14-го пакета санкций ЕС. В иске певица перечислила ряд нарушений со стороны Совета ЕС, среди которых невыполнение «бремени доказывания» и отсутствие причин включения её в санкционный список.