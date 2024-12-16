Луганск, 16 декабря, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор в отношении 20-летнего гражданина Украины, признанного виновным в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба Генпрокуратуры России.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Как установил суд, с апреля по май 2023 года Данил Фисун собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о перемещениях и местах дислокации российских военных в республике. Он действовал добровольно, общение шло через мессенджер.

«Эта информация могла быть использована против Вооружённых Сил Российской Федерации», — отметили в Генпрокуратуре.

Государственный обвинитель просил назначить Фисуну наказание в виде 17 лет лишения свободы. Суд согласился с этой позицией, отбывать наказание украинец будет в исправительной колонии строгого режима.

В ноябре о задержании Фисуна сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЛНР. Там же было опубликовано видео с признанием молодого человека. Он рассказал, что некий Дмитрий из СБУ помог ему «решить проблему со стипендией» в обмен на информацию о ВС РФ. В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в Херсонской области вынесли приговор 37-летнему гражданину Украины, который передавал Киеву данные о российских военных в Новой Каховке. Мужчину признали виновным в шпионаже и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В тот же день жителя Феодосии Владислава Афанасьева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за поддержку Вооружённых сил Украины и передачу украинской стороне сведений о российской армии.