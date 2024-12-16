Москва, 16 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Певица Лариса Долина рискует остаться без квартиры в латвийской Юрмале из-за санкций Евросоюза, сообщает 16 декабря Тelegram-канал Shot.

Михаил Терещенко/ТАСС Лариса Долина

«Ларисе Долиной грозит потеря ещё одной квартиры. Из-за санкций ЕС певица может лишиться своего элитного жилья в латвийской Юрмале», — говорится в публикации.

В публикации уточняется, что данную недвижимость Долина приобрела в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в конце 2011 года.

Как передавало ИА Регнум, власти ЕС включили Ларису Долину в свой санкционный список. Кроме того, в указанный перечень Брюссель внёс генерального директора холдинга «Газпром‑Медиа» Тину Канделаки, директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва, главу Мордовии Артёма Здунова, руководителя «Автодора»Вячеслава Петушенко и других лиц.

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