Москва, 16 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Малайские медведи, или, как их ещё называют, бируанги, не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет. Совсем недавно в Московский зоопарк прибыла маленькая представительница этого вида, а в ближайшее время к ней присоединятся ещё двое медвежат.

Zuma\TASS

В 1978 году здесь приняли детёныша — самку Солоху, а в 1980-м привезли ещё двоих — Соломона и Ляльку. О них заботились сотрудники зоосада Ирина Алексеичева, Нина Тузова и Анна Павлова. Все они до сих пор работают в Московском зоопарке.

В 1978-м в столичный зоопарк прибыл детеныш малайского медведя, которому было несколько месяцев. Самка Солоха стала подарком властей Лаоса правительству СССР. Маленькую медведицу навещала и угощала дочь Леонида Брежнева Галина. Спустя пару лет, в 1980 году, в Московский зоопарк привезли ещё двух детенышей бируангов — самца Соломона и самку Ляльку. Они были примерно одного возраста.

Лялька прожила в Московском зоопарке с 1982 по 1986 год, а когда подросла, переехала в зоопарк Душанбе. Солоха и Соломон пробыли в столице до 1992-го. Тогда в зоопарке началась масштабная реконструкция, и малайцев отправили в другое место.

Сначала самка Солоха жила в секции искусственного выкармливания, куда помещали детенышей, оставшихся без родительской опеки. В полгода детеныша перевели в отдел «Хищные животные», где о ней заботились сотрудники отдела. В те годы животных делили на отделы другим способом.

Спустя два года, в 1980-м, в зоопарк приехали ещё два медвежонка — Лялька и Соломон. Когда они подросли, то все три бируанга поселились вместе. Зимой они жили в крытом павильоне «Львятник», на месте которого сейчас находится павильон с большими пандами, а летом они гуляли в уличном вольере.

По соседству жили и другие хищники: ягуар, пантеры, сервалы и оцелоты, дымчатый леопард, гривистый волк, а также другие виды медведей. Например, огромный бурый камчатский медведь Мушир и очковый медведь.

Малайские медведи, несмотря на их миниатюрность, очень сильные и смелые. Однажды самец Соломон погнул прут, который фиксировал дверцу между его вольером и вольером тигра. В тот момент ничего не подозревающий хищник ел коровью ногу. Медведь открыл заслонку, зашел к полосатому, двумя лапами сильно ударил его по голове и забрал добычу. С куском мяса он направился в свой вольер. Тигр был так удивлен, что не сразу отреагировал.

«Благо сотрудники увидели это и тут же закрыли заслонку между животными. Вот такой вот был бесстрашный Соломон», — вспоминает Ирина Алексеичева. После истории с тигром все клетки максимально укрепили, а к малайскому медведю начали относиться как к очень серьёзному и опасному зверю.

В 1987 году в зоопарк устроилась Нина Тузова и сразу стала заботиться о малайских медведях Солохе и Соломоне. Лялька тогда уже покинула Москву. Несмотря на то, что в павильоне «Львятник» жило много редких и экзотических животных, любимцами публики были именно бируанги. У их вольеров всегда были толпы посетителей. «Солоха была очень артистичной. Она любила выпрашивать у посетителей угощение», — делится воспоминаниями Нина Тузова.

Самка протягивала через решетку открытую лапу, а в ответ ей кидали конфеты и прочие столь желанные для животных, но в то же время вредные для них сладости. Однако рядом всегда находился дежурный сотрудник зоопарка, который пресекал попытки полакомиться запрещенной едой. Если Солоха часто проявляла интерес к посетителям, то Соломон воспринимал гостей нейтрально — как некую данность. Медведи довольно дружно жили вместе и играли.

Анна Павлова пришла в Московский зоопарк в 1977 году и была рабочим по уходу за хищными животными. Сначала она трудилась в слоновнике, а затем ухаживала за ластоногими и снежными барсами. С малайскими медведями очень близко она познакомилась только в 1990-м, незадолго до начала масштабной реконструкции зоопарка.

В то время в отделе жили два малайских медведя — Солоха и Соломон. Зоологи решили сформировать из них пару. Бируанги хорошо жили в одном вольере и постоянно играли друг с другом. Кроме того, Соломон позволял Солохе есть его еду. «В ежедневный рацион малайских медведей входили свежие овощи, фрукты, в небольшом количестве мясо и рыба (эти животные растительноядные), а также каши и молочные продукты», — рассказывает Анна Павлова.

В плоский поднос с бортиками медведям накладывали кашу, смешанную с творогом, и своим длинным языком мишки вылизывали его. «Язык у них просто невероятный: они могут им дотягиваться до ушей и вылизывать их», — добавляет Анна Павлова.

Она тоже вспоминает историю с нападением на тигра и отмечает, что никто из сотрудников тогда не мог уговорить Соломона отдать украденное мясо. В рационе малайских медведей было только вареное мясо, причем небольшими порциями, поэтому зоологи очень переживали. Они предполагали, что после целой говяжьей ноги, причём сырой, у Соломона начнутся проблемы со здоровьем. Тогда у него сильно надулся живот, но всё обошлось.

Анна Павлова описывает малайских медведей как очень интересных животных. Они узнавали своих киперов — рабочих по уходу за животными, доброжелательно относились к сотрудникам. Несмотря на это, в целях безопасности со взрослыми особями всегда работали через решетку.

Согласно архивам, бируангов содержали в столице ещё и в 1910-м, когда директор зоосада Владимир Погоржельский вместе с ними принял несколько десятков других видов животных из Санкт-Петербурга. О краснокнижных хищниках также есть данные в архиве Московского зоопарка за 1937 и 1948 годы.

Полугодовалую самку медведицы привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. Ей уже девять месяцев, она хорошо ест, быстро растет и весит уже более 15 килограммов. Детеныш прошёл период адаптации к новым условиям и привык к сотрудникам зоопарка. Москвичи могут принять участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Среди предложенных вариантов — Аврора, Джави, Маша, Сунни, Августа и Злата. Кроме того, скоро столичный зоопарк примет ещё двух детенышей: самца и самку.