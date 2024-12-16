Москва, 16 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Пенсионерка из Москвы, которая отдала мошенникам 146 миллионов рублей, рассказала ИА Регнум, что ни один рубль из этих денег не был взят в кредит. Женщина рассказала, что вся сумма лежала на различных вкладах у её супруга. По данным источника ИА Регнум, супружеская пара не владеет крупным бизнесом, элитной недвижимостью или дорогими иномарками.

Ведомости/ТАСС

16 декабря стало известно, что 83-летняя пенсионерка из Москвы отдала крупную сумму мошенникам, которые убедили пожилую женщину, что деньги с её счетов уходят на помощь ВСУ. Во время первого звонка от злоумышленников Екатерина Александровна (имя изменено) вместе с 79-летним супругом находились на даче в Сергиево-Посадском районе.

«Звонивший представился сотрудником ФСБ. Он напугал женщину, что её деньги уходят на снаряды нашему противнику. Чтобы этого избежать лжесотрудник требовал положить все её деньги на безопасный счёт», — сообщил собеседник.

С 3 по 10 декабря пенсионерка и её супруг снимали со счетов разные суммы и отдавали их «сотрудникам ФСБ и Центробанка» во дворе своего дома используя пароль «Зима». В общей сложности они отдали мошенникам 146 млн рублей. В разговоре с журналистами ИА Регнум пенсионерка заявила, что все эти деньги хранились на их с супругом вкладах в одном из банков.

«У нас украли все наши накопления за всю жизнь. Они хранились на вкладах», — поделилась Екатерина.

По данным ИА Регнум, семья Екатерины не имеет элитной недвижимости — в собственности лишь квартира в Новых Черёмушках. Автомобили семьи тоже не относятся к числу премиальных марок. Сама пенсионерка владела иномаркой Suzuki SX4 2010 года (примерная цена 800 тысяч рублей), супруг — Nissan X-Trail 2019 года (примерно 1,3 миллиона рублей), их дочь — Ford Ecosport (примерно 1 миллион рублей). Также у семьи есть небольшая дача в Подмосковье в селе Абрамцево.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники обманули 73-летнюю московскую пенсионерку-модель, участвующую в модных показах Kenzo, ГУМа и других. Под предлогом перерасчёта пенсии преступники похитили63 183 347 рублей.