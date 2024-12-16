Будапешт, 16 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига в присутствии руководителей МИД стран ЕС отверг предложение о прекращении огня на Рождество. Об этом сообщил 16 декабря министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Lev Radin/Global Look Press Андрей Сибига

«Что касается рождественского прекращения огня, то отказ высказали не только коллеги из стран ЕС, но и наш украинский партнер», — сказал он.

Своё заявление Сийярто сделал по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Руководитель правительства Венгрии уточнил, что украинский политик отверг эту инициативу.

16 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Президент РФ Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии, но киевский режим отверг их. Представитель Кремля напомнил, что российский и венгерский лидеры ранее провели разговор, посвящённый украинскому кризису.