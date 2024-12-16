Москва, 16 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил президент Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Речь идёт о существенном переломе ситуации, отметил глава государства на коллегии Минобороны.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Андрей Белоусов в ходе выступления на коллегии сообщил, что ВС РФ в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО потери противника составили около 1 млн бойцов, отметил также министр.

Путин в свою очередь назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. ВС РФ прочно владеют инициативой благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, подчеркнул президент. Российские войска с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов, отметил глава государства.