Будапешт, 16 декабря, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Венгрия настояла на исключении из 15-го пакета антироссийских санкций епископа Русской православной церкви Кирилла, постпреда РФ при ООН Василия Небензю и Олимпийского комитета. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам заседания совета глав министерств стран ЕС 16 декабря.

Federation Council of Russia/Global Look Press Патриарх Кирилл

Будапешт поддержал санкции против России, так как страны решили продлить исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья. Однако Венгрии удалось добиться некоторых послаблений в пользу России.

«Санкции против священнослужителей лишили бы даже последней надежды на мир», — сообщил министр иностранных дел.

Сийярто также отметил, что никто не поддержал венгерское предложение о рождественском прекращении огня, которое могло бы спасти жизни.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Орбан уточнил, что украинский политик отверг эту инициативу.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря страны Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России. Ограничения ввели против 54 физических лиц и 30 фирм из КНР, КНДР и России. В санкционный список попали российская певица и актриса Лариса Долина, генеральный директор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв, глава Мордовии Артём Здунов, руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и замначальник генштаба Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Бок.

Также под санкции попали три организации из России. В их числе оказалась авиакомпания Utair.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой лишь игру на публику. Он отметил, что в арсенале внешней политики западных стран фактически остались только санкции, на которых эти государства помешались из-за того, что их шаги не приводят к необходимому эффекту.