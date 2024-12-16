Лондон, 16 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Невыносимый запах от сотни свиней в грузовом отсеке вынудил экипаж пассажирского лайнера, летевшего в Мексику, приземлиться на Бермудских островах. Об этом написала 16 декабря газета Daily Mail.

Кадр из видео

Самолёт голландской авиакомпании KLM во второй половине дня 13 декабря вылетел из Амстердама в Мехико с 259 пассажирами на борту. Через шесть часов командир экипажа запросил экстренную посадку и пояснил, что пилотам требуется свежий воздух, так как в самолёте невозможно дышать из-за вони.

«Когда диспетчерская попросила пилота подтвердить, что в грузовом отсеке есть живые свиньи, он ответил: «Да, и они, вероятно, являются причиной неудобств, поэтому их нужно выгрузить, но мы разберёмся с этим позже», — говорится в материале.

После посадки пассажиров и членов экипажа разместили в отелях, где они смогли переночевать. Свиней выгрузили и перевезли в «безопасное место», а самолёт Boeing 787 Dreamliner проветрили. Он продолжил полёт спустя 30 часов.

Свиньи «отдыхали» на Бермудах ещё сутки, пока их не забрал пустой грузовой самолёт. В правительстве британской заморской территории сообщили, что свиньям был обеспечен хороший уход. Власти подчеркнули, что привержены заботе обо всех посетителях, ходят ли они на двух ногах или на четырёх.

Позже в Сети появилось видео от аэропорта на Бермудах. На кадрах видно, как свиней грузили в другой самолёт.

Нельзя сказать, явилась ли причиной невыносимого запаха неправильная загрузка свиней в грузовой отсек, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря в американском штате Техас легкомоторный самолёт рухнул на оживлённую трассу и придавил несколько автомобилей. В результате пострадали четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация.