Москва, 16 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Новые члены БРИКС, вошедшие в состав объединения в 2024 году, проявили себя как энергичные и профессиональные партнёры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подводя итоги председательства России в объединении.

Global Look Press

С 1 января 2024 года новыми участниками БРИКС стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

«В год российского председательства в группе из запланированной программы реализовать получилось почти всё. Отмечу на удивление позитивный, энергичный отклик новичков на все инициативы и предложения. Эти страны проявили себя как зрелые, хорошо профессионально подготовленные, энергичные партнёры. Никаких пробуксовок, никаких искусственных затяжек чего бы то ни было и хороший отклик на новые идеи», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Рябков также отметил творческий вклад новых участников в решение самых комплексных задач, среди которых, например, создание альтернативной финансово-банковской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 24 октября сообщил, что члены БРИКС согласовали список стран — партнёров объединения. БРИКС направит приглашения и предложения будущим партнёрам участвовать в работе объединения в таком качестве и по получении положительного ответа будет объявлено, кто стал членом-партнёром, указал российский лидер.

Глава государства назвал Казанский саммит кульминацией российского председательства в объединении. Путин также подчеркнул, что этот саммит показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.