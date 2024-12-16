Лондон, 16 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Уничтожение российскими военными четырёх систем американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало разрушительным ударом для Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 16 декабря британский аналитик Александр Меркурис.

IMAGO/HMB-Media/ТАСС

«Это был разрушительный удар, который в очередной раз продемонстрировал воздушное главенство русских», — сказал он в своем блоге на YouTube.

Аналитик также отметил, что попытки западных стран снабдить Украину самолётами, системами ПВО и ракетами не помогли украинским подразделениям, поскольку российские войска их быстро уничтожают.

15 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot украинских формирований.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 ВСУ. Также были уничтожены восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 дронов.

Как передавало ИА Регнум, не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) передал Вашингтон Киеву. Об этом свидетельствуют данные из бюджетных отчётов Пентагона.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.