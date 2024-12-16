Москва, 16 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх млн рублей. Об этом 16 декабря сообщил президент России Владимир Путин.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Каждый призер Паралимпийских игр в Париже получит премию в размере трёх миллионов рублей», — сказал глава государства во время встречи с российскими паралимпийцами.

Он также отметил, что участники Паралимпиады от России на этих соревнованиях вновь доказали свои лидерские позиции.

Как сообщало ИА Регнум, Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. На соревнованиях российские спортсмены завоевали 64 награды. Они получили 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых медалей.

Всего в Паралимпиаде участвовали 88 российских спортсменов. Они выступали в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе, плавании и тхэквондо. Российская делегация была приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады.

17 октября Владимир Путин отмечал, что Россия гордится своими паралимпийцами. 21 октября президент РФ подписал указ о награждении орденами и медалями российских победителей и призёров Паралимпийских игр в Париже.