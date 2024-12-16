Москва, 16 декабря, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Россияне с гордостью и восхищением наблюдали за выступлением соотечественников на Паралимпийских играх, на которых российские спортсмены доказали свои лидерские позиции, несмотря на политизированные запреты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Бронзовый призер Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F32 Евгения Галактионова

«На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объёме продемонстрировать всё мастерство. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта», — отметил российский лидер.

Президент уточнил, что общая атмосфера парижской Паралимпиады была далека от праздничной.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады — так же, как и Олимпиады, надо признать это — была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — добавил Путин.

При этом глава государства отметил, что, несмотря на то, что отечественные паралимпийцы приняли участие лишь в четверти состязаний из-за запретов, российская паралимпийская сборная всё равно смогла войти в десятку лучших сборных планеты.

Как передавало ИА Регнум, сборная России, завоевавшая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, по итогам Паралимпийских игр заняла восьмое место в медальном зачёте. На первой строчке с внушительным отрывом расположилась сборная КНР.

Путин ранее заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы Олимпийских игр увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.