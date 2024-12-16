Москва, 16 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Россия по-прежнему верна спортивным идеалам, она продолжит продвигать их у себя и в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной.

Александр Вильф/РИА Новости

«Россия всегда была и останется верна идеалам спорта. И продолжит активно их продвигать — и в стране, и в мире», — сказал российский лидер.

При этом Россия будет тесно сотрудничать с дружественными странами, с теми, для кого имеют большое значение ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы, добавил президент.

Путин заверил, что руководство страны продолжит делать всё необходимое для того, чтобы паралимпийцы могли продолжать своё любимое дело и радовать болельщиков новыми достижениями.

Он добавил, что в стране продолжится формирование инфраструктуры, доступной людям разных возрастов и уровней физической подготовки. Насыщенным останется календарь соревнований: в нём будут и любительские, и массовые, и региональные, и крупные международные турниры.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Путин подчеркнул, что Россия гордится своими паралимпийцами, которые побеждают и становятся призёрами на всех международных соревнованиях. Позже он подписал указ о награждении спортсменов орденами и медалями.