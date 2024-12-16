Москва, 16 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Создание спортивной инфраструктуры в регионах РФ продолжится, заявил в понедельник, 16 декабря, в ходе церемония вручения наград российским паралимпийцам, завоевавшим медали на Играх в Париже, президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Эта инфраструктура будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки, сказал глава государства.

«Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе церемонии глава государства также отметил, что, несмотря на недобросовестные политизированные запреты, российские паралимпийцы на Играх в Париже доказали, что входят в число лидеров мирового спорта.

Президент заявил, что жители России гордятся и восхищаются результатами паралимпийцев. Россия была и останется верна идеалам спорта и продолжит их активно продвигать в стране и мире, добавил Путин.

Сборная России, завоевавшая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, по итогам Паралимпийских игр в Париже заняла восьмое место в медальном зачёте. На первой строчке со значительным отрывом расположилась сборная Китая.

Ранее Путин сообщал, что в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов ежегодно. На эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.