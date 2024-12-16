Дамаск, 16 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Бывший сирийский президент Башар Асад сообщил, что надеется на то, что Сирия вновь станет свободной и независимой страной. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 16 декабря в Telegram-канале президентской канцелярии.

SPA/Global Look Press

«Когда государство попадает в руки террористов и теряет способность вносить значимый вклад, любая позиция становится лишённой цели, делая бессмысленным своё существование. Это ни в коей мере не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и её народу — связи, которая остается непоколебимой независимо от положения или обстоятельств. Это чувство принадлежности наполнено надеждой на то, что Сирия вновь станет свободной и независимой», — написал экс-президент.

Как следует из текста заявления, после захвата оппозицией власти в стране Асад посчитал, что оставаться в должности президента было бессмысленно. Экс-президент также сообщил, что его связь с сирийским народом «незыблема».

Как ранее передавало ИА Регнум, Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером. По его словам, он сначала отправился в Хмеймим, где узнал о падении столицы Сирии, а затем с российской авиабазы улетел в Россию. Он также добавил, что ранее и не думал просить убежища в других странах.

Кроме того, Асад отметил, что российская военная база в Хмеймиме подверглась массированной атаке беспилотников, когда он был там.

МИД России 8 декабря сообщил, что бывший сирийский лидер покинул страну и распорядился мирно передать власть. 12 декабря замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сомневается в возможности сохранить единство Сирии в нынешних условиях.

Россия много лет оказывала помощь правительству Сирии в борьбе с террористическими организациями. Москва обязалась помогать, пока армия республики будет продолжать боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году указал на то, что россияне в решении внутренних проблем этой страны не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».