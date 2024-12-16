Москва, 16 декабря, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Бывший президент Сирии Башар Асад в понедельник, 16 декабря, заявил, что военная база РФ в Хмеймиме подверглась массированной атаке беспилотников во время его пребывания там.

Марина Лысцева / ТАСС

Ранее Асад рассказал, что оставался в столице Сирии — Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, а страну покинул только вечером того же дня. По словам Асада, он отправился в Хмеймим, где узнал о падении столицы, а затем с российской авиабазы улетел в Москву.

Экс-президент Сирии также заявил, что у него не было планов покидать страну, уходить с занимаемого поста и что в дни наступления вооружённой оппозиции он не намеревался просить убежища в других странах.

8 декабря МИД России сообщил, что Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позднее стало известно, что Асад и его семья прибыли в Москву, а Россия предоставила им убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря сообщил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности, отметил Песков.

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