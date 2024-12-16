Москва, 16 декабря, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Государство должно выделить на жилищную субсидию для военных в 2025 году дополнительно 149 млрд рублей. Об этом сообщил 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Виталий Невар/РИА Новости

Он уточнил, что в течение ближайших трех лет число участников военной ипотеки вырастет удвоится и составит 800 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент России Владимир Путин объявил, что в некоторых регионах участники и ветераны специальной военной операции смогут получать ипотеку по льготной ставке 2%.