Москва, 16 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Российская сторона остаётся готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готовы власти республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Florian Gaertner/Global Look Press

«Мы остаёмся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси. Что касается российско-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учёта взаимных интересов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Галузин напомнил, что дипломатические отношения были разорваны в 2008 году по инициативе именно грузинской стороны, когда страной руководил Михаил Саакашвили.

Отвечая на вопрос об итогах последних выборов президента в Грузии дипломат отметил, что российская сторона не комментирует и не вмешивается во внутренние события в Грузии.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 10 декабря заявил о провалах, начавшихся у США на постсоветском пространстве, и потере инициативы на всех фронтах. Он напомнил, что Запад не смог помешать правящей в республике партии «Грузинская мечта» победить на выборах в парламент, а в Тбилиси поняли пагубность безоглядной ориентации на западные страны, начав действовать в собственных интересах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что правительство решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении страны в ЕС. Также было решено отказаться от европейских грантов.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя ситуацию в Грузии, отметил мужество властей республики. Глава государства заявил, что удивлён тем, как они отстаивают свою точку зрения.

Тем не менее, ранее Кобахидзе заявлял, что на данный момент у республики нет дипломатических отношений с Россией, и Тбилиси не планирует их восстанавливать. По его словам, никаких планов на этот счёт не может быть, пока 10% территории Грузии якобы оккупированы российской стороной.