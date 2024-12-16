Москва, 16 декабря, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Невозможно повышать оборонные расходы до бесконечности, заявил на коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря, президент Владимир Путин.

Александр Казаков/РИА Новости

Не следует забывать о необходимости развития других сфер, отметил глава государства.

«6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем», — сказал президент.

Государство и российский народ отдаёт Вооружённым силам всё, что необходимо для выполнения задач, которые стоят перед страной, отметил также Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на заседании 21 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2025–2027 годы. Согласно плану, в 2025 году доходы федерального бюджета вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей, расходы — до 41 трлн 469,5 млрд рублей, дефицит составит около 0,5% ВВП. 20 ноября Путин заявил, что дефицит бюджета на 2025–2027 годы является небольшим, к тому же доходы, вероятно, будут выше запланированных.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре заявил, что рост военных расходов в бюджете РФ связан с нуждами спецоперации. При этом в долгосрочной перспективе подобное выделение средств не планировалось, подчеркнул он.