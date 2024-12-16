Москва, 16 декабря, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии ведомства в понедельник, 16 декабря, поблагодарил своего предшественника на этом посту, секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии ВС РФ.

РИА Новости Сергей Шойгу

Также министр выразил признательность администрации президента, парламенту и правительству за поддержку.

«Хотел бы также поблагодарить администрацию президента, Федеральное Собрание и правительство за консолидированную поддержку нашей работы. Высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооружённых сил», — сказал Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в мае назначил Шойгу и Белоусова на новые должности. Ранее Белоусов занимал пост первого вице-премьера.

Глава государства отмечал, что Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами. Его задача — организовать работу Минобороны с научными центрами и производителями оборонного сектора, указывал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что должность секретаря Совбеза имеет огромное значение для России. Это высокий пост с широким объёмом задач, руководство совета всегда находится в прямом контакте с президентом и несёт большую ответственность, заявлял Песков.