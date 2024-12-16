Вашингтон, 16 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Экономика Германии продолжает замедляться и приближается к точке невозврата. Об этом со ссылкой на расчёты аналитиков 16 декабря сообщило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Германия приближается к точке невозврата. Бизнес-лидеры это знают, люди в стране это чувствуют, но политики не нашли ответов», — отметили авторы материала.

Сейчас экономическая ситуация в стране наблюдается хуже, чем она была до начала пандемии COVID-19.

«После пяти лет стагнации экономика Германии сейчас на 5% меньше, чем она была бы, если бы тенденция роста до пандемии сохранилась», ― указано в публикации.

Эксперты связывают падение ВВП Германии с энергетическим кризисом — после потери российских энергоресурсов большую часть дефицита компенсировать будет трудно. Ещё одной причиной аналитики назвали снизившуюся способность немецких автогигантов Volkswagen и Mercedes-Benz конкурировать с китайскими производителями. В результате экономического спада каждое немецкое домохозяйство теряет примерно 2,5 тыс. евро в год.

Основатель и генеральный директор Future Today Institute Эми Уэбб заявила, что как раз не резкое, а затяжное ухудшение ситуации является самым страшным для страны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Важным негативным фактором для Европы, уточнил глава государства, стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, но это не единственный фактор.

Ситуация в немецком бизнесе напомнила российскому лидеру историю про рыбака в Германии, который в качестве проблемы, мешающей поймать рыбу, назвал ветер с востока. Тогда друг российского лидера в шутку сказал рыбаку, что с востока идут «все проблемы, вся грязь». Путин обратил внимание на то, какие условия создаются для немецкой экономики в России. Он подчеркнул, что двери России открыты, на протяжении десятилетий с Германией всегда были очень хорошие отношения.

Глава государства также заявил, что уход «Фольксвагена» из России вызывает недоумение — нерыночных мер против немецких компаний Москва не предпринимала. По его словам, компания напрасно покинула РФ, это было ошибкой и обернулось лишь проблемами и потерей прибыли. Также Путин в контексте ситуации с «Фольксвагеном» предостерёг от решений в экономике, принятых по политическим мотивам.

Глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году.