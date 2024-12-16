Москва, 16 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. В России все уже привыкли к постоянному введению новых санкций и стараются быстро подстраиваться под новые реалии. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Светлана Журова

«Мне кажется, что уже достаточно мы привыкли, быстро стараемся подстроиться под новые реалии. Тут вопрос ещё в том, что к другим странам применяются санкции, связанные с нами. Про Корею, я думаю, что здесь вопросов, как говорится, нет — они сами под санкциями, одними больше-меньше, для них, наверное, не так это критично. Ну, а Китай, надеюсь, тоже воспримет это адекватно, потому что мы для Америки, как бы ни было, являемся стратегическими врагами, они и в бюджете на нас деньги выделяют», — сказала она в беседе с «Лентой. ру».

По словам депутата, данные санкции введены после согласования с американской стороной, а именно с уходящей администрацией действующего президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В новый пакет санкций вошли ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов, сказано в заявлении. В список персональных санкций включены компании из России, Китая и КНДР.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь отметил, что санкции Запада выродились и представляют собой только игру на публику. Потери Евросоюза от санкций против России превышают 1,5 трлн евро, сообщал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены. Глава государства отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.