Москва, 16 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Появилась необходимость создания российских научно-технических центров, которые будет заниматься противодействием угрозам в космическом пространстве. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости

«С учётом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», — отметил глава МО РФ.

Он также предложил сформировать новый вид вооружённых формирований — «войска беспилотных систем». По его словам, их создание могут завершить уже уже в третьем квартале 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что без космических технологий в современном мире невозможно эффективно решить ни одной задачи, среди которых обороноспособность страны, создание лекарств и новых материалов, а также логистика. Он сообщил, что Россия уделяет и будет уделять развитию этой сферы большое внимание.

17 июля госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что спутниковая система «Гонец» впервые реализовала технологию управления беспилотником через спутник, позволяющую отслеживать местоположение дронов в отсутствие других каналов связи.

Кроме того, 31 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк. Уточнялось, что ракета выведет в космос космический аппарат в интересах Минобороны.