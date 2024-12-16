Москва, 16 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватило более 100 стран, несмотря на коллективные попытки Запада изолировать Россию. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.

РИА Новости/Вадим Савицкий

«В текущем году военное сотрудничество охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнёрами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — сказал он.

Белоусов уточнил, что было проведено 21 международное учение, а также осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства. По словам министра, всё это происходило вопреки попыткам Запада изолировать Россию в данной сфере и говорит о провале этих попыток.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.