Белоусов: военное сотрудничество РФ в 2024 году охватило более 100 стран
Москва, 16 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Военное сотрудничество РФ в 2024 году охватило более 100 стран, несмотря на коллективные попытки Запада изолировать Россию. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.
«В текущем году военное сотрудничество охватывало более ста стран. Расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнёрами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — сказал он.
Белоусов уточнил, что было проведено 21 международное учение, а также осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства. По словам министра, всё это происходило вопреки попыткам Запада изолировать Россию в данной сфере и говорит о провале этих попыток.
Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.
Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.