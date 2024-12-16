Москва, 16 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В 2025 году в войска поступят четыре ракетоносца Ту-160М и стратегическая атомная подводная лодка «Князь Пожарский». Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Дмитрий Азаров/ТАСС

Кроме того, в указанный период продолжится перевооружение ракетных войск стратегического назначения на «Ярсы», сказал Белоусов на коллегии Минобороны.

«В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс «Ярс», примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, обеспечим включение в состав Военно-Морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения «Князь Пожарский», — отметил Белоусов.

Министр также отметил, что поставки новых образцов экипировки повышенной прочности в войска должны начаться уже в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля президент Владимир Путин совершил полёт на бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент в ходе этого полёта провёл в воздухе 30 минут. Позднее глава государства поделился впечатлениями от полёта. Путин назвал их хорошими, а ракетоносец — отличной и надёжной техникой.

Глава государства также заявил, что модернизированный Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил. Он также согласился с тем, что это техника нового поколения.

Ту-160М является модернизированной версией созданного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Самолёт может развивать скорость до 2000 км/ч.

«Князь Пожарский», корабль стратегического класса «Борей-А», построили на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Атомный подводный крейсер стратегического назначения 12 августа прошёл заводские ходовые испытания.