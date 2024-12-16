Москва, 16 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Поток добровольцев, заключающих контракт на военную службу, не прекращается. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что в 2023 году более 300 тыс. российских мужчин пришли в военкоматы, чтобы заключить договор о службе в вооружённых силах. В 2024 году их число выросло.

«В этом году на данный момент — уже свыше 430 тыс. И этот поток фактически добровольцев не прекращается», — подчеркнул Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания уточнил, что в среднем каждый день контракт заключают более 1200 человек. Он подчеркнул, что важно не потерять динамику этого процесса.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в 2024 году более 300 тыс. военных прошли курс обучения в резервных полках для участия в специальной военной операции. Это курсы по огневой, тактической и инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учётной специальности.