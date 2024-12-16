Москва, 16 декабря, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства.

РИА Новости

«В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность», — сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что с начала года российская система ПВО уничтожила 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ракет ATACMS, 1629 снарядов HIMARS и больше 27 тыс. беспилотников.

Белоусов также отметил положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы.

новость дополняется