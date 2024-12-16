Москва, 16 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Россия воюет не с народом Украины, а с неонацистским режимом. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не с украинским народом воюем, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть ещё в 2014 году», ― отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года, после которого и начались все беды и Украины, и России.

«Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, каждый день совершают преступления. И против своего народа, и против нашего», ― указал Путин.

Российский лидер добавил, что киевский режим утрачивает признаки государственности.

«Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности. <…> Министр [обороны России Андрей Белоусов] сказал о нелегитимности режима в Киеве, с которым мы воюем», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в конституции Украины нет способа продлить полномочия президента. По его словам, ссылка на военное положение не имеет значения.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный глава государства, однако его выборы не проводились.

Зеленский в феврале заявил, что имеет наибольшую поддержку в обществе, в связи с чем его могли бы избрать на новый срок. При этом политик подчеркнул, что якобы не пытается остаться у власти.

Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. В мае российский лидер заявил, что, согласно конституции Украины, Зеленский утратил легитимность, так как вышел срок его властных полномочий. Украинское законодательство не предусматривает продление президентского срока ни при каких случаях, подчеркнул президент РФ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 декабря заявил, что Зеленский потерял легитимность и должен уйти из политики, а также «исчезнуть». Он также назвал украинского политика «просроченным».