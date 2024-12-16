Москва, 16 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России сформируют новый род войск ― Войска беспилотных систем. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, их создание завершат в третьем квартале 2025 года.

Он также указал на необходимость завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО. По словам министра, России необходимо быть готовой к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе.

«Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса», — отметил глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва вошли в состав Московского военного округа.

Военкор Александр Коц в сентябре сообщил, что Генштабу ВС РФ Минобороны поручили представить предложения по созданию штатных подразделений беспилотных летательных аппаратов. Журналист пояснил, что штатные подразделения планируется создать в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и во всех других воинских частях аналогичного предназначения. Для оперативного оснащения новых подразделений необходимыми дронами поручено проработать их поставку не только по линии гособоронзаказа, но и по линии ОНФ и частных предприятий.