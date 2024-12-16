Москва, 16 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Каждый декабрь Москва преображается: улицы наполняются сиянием, а праздничные ёлки украшают каждый уголок города. В это время столица становится настоящей сказкой, когда в декорировании участвует не только город, но и представители бизнеса. С каждым годом их вклад в преображение Москвы становится всё более значимым.

mos.ru Москва создаёт атмосферу Нового года

Московские компании с энтузиазмом принимают участие в оформлении города к праздникам. Они берут на себя ответственность за украшение новогодних елей, которые радуют глаз жителей и гостей столицы. Крупнейшие банки, финансовые организации, промышленные предприятия и строительные компании объединяются в этом деле, делая город ярче и уютнее.

«ТРЦ «Европейский» всегда с особым вниманием создаёт праздничное настроение для своих гостей», — рассказали в пресс-службе торгового центра. В этом году в торговом центре воплотили атмосферу сказки и волшебства через эффектные рождественские ели, величественные световые инсталляции и тематические фотозоны, которые станут главными точками притяжения для посетителей. «Каждый элемент декора подчеркивает праздничный дух, создавая идеальную обстановку для семейных прогулок и шопинга», — добавили в пресс-службе.

mos.ru Москва создаёт атмосферу Нового года

Разработка концепции новогоднего оформления — это вызов, связанный с необходимостью превзойти успех предыдущих лет, пояснили в пресс-службе. Подготовка начинается задолго до праздников, чтобы всё было реализовано безупречно.

Магазин «Цветы и куклы» представил для гостей украшения в виде новогоднего поезда, который везёт подарки. По словам управляющей магазина Олеси, постоянные гости всегда ждут новых украшений. «Мы очень рады давать своим гостям почувствовать атмосферу праздника», — сказала она.

Город активно сотрудничает с бизнесом в рамках проекта «Зима в Москве». Эта кампания поощряет предприятия за оформление своих заведений, предлагая различные меры поддержки — от грантов до конкурсов. Такой подход создаёт ощущение общности и вовлечённости.

mos.ru Москва создаёт атмосферу Нового года

Подобные инициативы неновы: летом прошёл конкурс, в котором участвовало около 1000 заявок, а 150 победителей были выбраны из разных сфер. Для многих это стало приятной неожиданностью и значительной поддержкой. Зимний конкурс расширен — теперь участвовать могут все предприятия столицы. Победителей определит экспертное жюри с учётом мнения народного голосования. В состав жюри войдут представители бизнеса, власти и общественные лидеры. Также предусмотрены гранты на компенсацию затрат на украшение и конкурс на лучшее оформление.