Москва, 16 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Более 427 тыс. военнослужащих по контракту вступили в ряды Вооружённых сил России в 2024 году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Только в этом году уже набрано свыше 427 тыс. военнослужащих. В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек», — сказал Белоусов.

Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул министр.

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