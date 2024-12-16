Москва, 16 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российские предприятия должны наращивать производство робототехники и беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

«Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов», — сказал глава государства.

Президент уточнил, что в начале спецоперации Россия испытывала некоторые проблемы в указанной сфере. По словам Путина, часть разработанных образцов имела сложности в эксплуатации и была дорогостоящей в производстве.

Он добавил, что ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в Вооружённые силы РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Путин проинформировал, что выпуск БПЛА в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Глава государства отметил, что в РФ также ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта.

В середине июня президент России поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. Он также распорядился принять меры по обеспечению участия госкорпорации «ВЭБ․РФ» в финансировании проектов по срочной разработке передовых технологий, в том числе в области БПЛА.