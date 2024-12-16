Штатная численность ВС России повышена до 1,5 млн военнослужащих
Москва, 16 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Штатная численность ВС России повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ
«Серьёзное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал российский лидер.
Как передавало ИА Регнум, глава государства назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.
На этом же заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу в ВС России поступили более 427 тыс. контрактников. Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул министр.
Глава ведомства добавил, что ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО — около 1 млн бойцов.