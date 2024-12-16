Москва, 16 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Штатная численность ВС России повышена до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ

Евгений Биятов/РИА Новости

«Серьёзное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, глава государства назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

На этом же заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу в ВС России поступили более 427 тыс. контрактников. Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул министр.

Глава ведомства добавил, что ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО — около 1 млн бойцов.