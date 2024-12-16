Москва, 16 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Важно заниматься поддержкой семей погибших участников специальной военной операции. Об этом заявил 16 декабря президент РФ Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Забота о семьях погибших… и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий — это должно быть в центре нашего внимания», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Путин встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пообщался с родными героев СВО в канун Рождества и пообещал им поддержку со стороны государства.

Российский лидер добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.