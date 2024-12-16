В США заявили, что Трамп не даст Украине запрошенные гарантии безопасности
NYT: Трамп никогда не даст Украине гарантии безопасности
Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не позволит Украине вступить в НАТО и не даст им другие гарантии безопасности. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).
«Трамп стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом», — указано в статье.
В публикации также отмечается, что после прихода администрации Трампа стоит ожидать снижения военной роли США в Европе и переключения их внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.
Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский вскоре отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.
Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.