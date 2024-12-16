Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не позволит Украине вступить в НАТО и не даст им другие гарантии безопасности. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

AP/TASS

«Трамп стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом», — указано в статье.

В публикации также отмечается, что после прихода администрации Трампа стоит ожидать снижения военной роли США в Европе и переключения их внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский вскоре отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.