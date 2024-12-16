Москва, 16 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Основная причина «точки невозврата» экономики Германии в том, что она приняла антироссийские санкции и отказалась от дешёвой энергии и стабильных поставок углеводородов, которые в значительной мере обеспечивали процветание Германии и высокий уровень жизни местного населения. Об этом заявил в беседе с ИА Регнум политолог Александр Дудчак.

Christoph Soeder/Global Look Press

«Основная причина «точки невозврата» — в отказе от российских углеводородов и переходе на американские, которые в разы дороже. Это удар в первую очередь по металлургической промышленности и энергетике. Удар по металлургии в свою очередь отразится на машиностроении, энергетика — это значит и сельское хозяйство, потому что тепличное производство сильно от этого зависит», — добавил политолог.

В итоге Германия сталкивается с последствиями в виде закрытия предприятий с многовековой историей, которые пережили две мировые войны. Сейчас закрываются заводы холдингов ThyssenKrupp, Volkswagen и других. Также пострадал агросектор и химпром, а производить удобрения в Европе стало бессмысленно, потому что при такой цене на газ они не способны производить конкурентоспособную по цене продукцию. И те же удобрения покупают в России. Капитал уходит в Америку и Восточную Азию вслед за более дешёвыми ресурсами и энергией, добавил эксперт.

ФРГ перестала быть экономическим локомотивом Евросоюза и вернёт себе не скоро это звание, возможно, вообще не вернёт никогда. Это история фатальной ошибки в экономике Германии связана с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Успешную экономику Германия выстраивала последние несколько десятилетий. В том числе, опираясь на такие принципиальные договорённости о гарантированных поставках энергоресурсов по фиксированной цене из России, что в макроэкономических показателях крайне важно. В течение нескольких лет целенаправленно под давлением Брюсселя и Вашингтона Германия собственными руками разрушила всё, что выстраивала десятки лет. Апогеем этого всего стал подрыв газопровода германо-российского «Северный поток», — подчеркнул политолог.

Сейчас часть своих производств Германия пытается перенести из страны. В автомобильной промышленности ФРГ закрываются заводы, а Китай захватывает практически весь автомобильный рынок в Европе со своими «гибридами», добавил Мартынов.

«Немцы привыкли к определённому качеству жизни, который сейчас стремительно падает, что ведёт к политическим катаклизмам. И парламентский кризис, который на этой неделе будет окончательно оформлен, имеется в виду вотум недоверия к правительству, и будут назначены перевыборы — это только «первые ласточки» глубокого внутриполитического кризиса, в который стремительно падает Германия, а также многие европейские страны», — рассказал политолог.

Внутриполитический кризис в Германии уже влечёт искушение лидеров европейских стран продолжать эскалировать украинский конфликт, чтобы войной перекрывать собственные проблемы, подытожил Мартынов.

Как передавало ИА Регнум, бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что распад в Германии коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» произошёл из-за непреодолимых разногласий. Он напомнил, что Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении госдолга, что в итоге привело к разладу в руководстве страны.

7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ Линднера согласовать увеличение расходов из госбюджета на 2025 год на помощь Украине. Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Ранее 16 декабря бундестаг отказал Шольцу в доверии. Поддержку канцлеру выразили 207 депутатов, 116 воздержались, 394 проголосовали против. Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент и объявить досрочные выборы.