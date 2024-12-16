Москва, 16 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Ещё двоих членов банд Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба задержали. Об этом сообщили 16 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

Петренко заявила, что один из задержанных участвовал в нападении на российских военнослужащих в Чечне 4 октября 1999 года, а второй — в нападении на солдат 9-й роты псковских десантников 29 февраля 2000 года. В результате двух атак погибли 99 военных, ещё 32 получили ранения.

«В ходе работы совместно с МВД и Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан России Хамидулы Япова, 1975 г. р., и Минкаила Магамадова, 1975 г. р. Магамадов и Япов задержаны во взаимодействии с Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО в городе Удомля Тверской области и Владимире Владимирской области», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Магамадов и Япов заключены под стражу, следствие также проверит их причастность к другим преступлениям.

В ФСБ добавили, что розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

Как передавало ИА Регнум, силовики задержали троих участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Сообщается что заключили под стражу уроженца Чечни Адама Магамадова, уроженца Дагестана Самаила Батаева и уроженца Ставропольского края Рустама Чагилова.

16 сентября суд приговорил участника банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам колонии. Он участвовал в нападении, в результате которого погибли 84 военных, ещё четверо получили ранения.

В июне сотрудники российских спецслужб задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашова. Им были предъявлены обвинения по статьям о мятеже и посягательстве на жизнь военных. Бандиты убили 15 российских военнослужащих, а 28 ранили.

Следственный комитет РФ 3 июня проинформировал о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который в составе банды Басаева участвовал в нападении на город Будённовск 14 июня 1995 года. Задержанного заключили под стражу.