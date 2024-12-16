Киев, 16 декабря, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Власти западных стран, признавая снизить возраст мобилизации на Украине, хотят уйти от ответственности. Об этом заявила 16 декабря заместитель главы украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше», — сказала она.

Слова вице-премьера приводит украинский телеканал «Общественное». Она подчеркнула, что США и другие страны не имеют право диктовать киевскому режиму условия в рамках указанного вопроса. Стефанишина добавила, что ВСУ должны получить всё, что обещал предоставить Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах ВСУ.

9 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что американские власти готовы помочь вооружить и обучить новобранцев в случае понижения возраста по мобилизации на Украине. При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что окончательное решение о понижении возраста должно быть принято киевским режимом.

11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста на Украине является лишь вопросом времени. Она пояснила, что глава киевского режима заинтересован в продолжении конфликта, поскольку завершение боевых действий станет крахом его власти.

13 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что Госдепартаменту США стоит подержать мобилизацию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) вместо 18-летних украинцев. Он добавил, что главе киевского режима тоже нужно выступать за отправку на фронт слуг украинской власти.