Москва, 16 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. На Кольцевой линии московского метро начал курсировать новогодний «Зимний» поезд. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Каждый вагон поезда украшен зимними атрибутами. Всего на составе разместили более 700 объёмных фигур, в том числе снеговиков, ёлок, снежинок и ёлочных шаров, сказано в сообщении.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы каждый год запускаем празднично оформленные поезда метро. В этот раз на Кольцевую линию вышел «Зимний» состав, украшенный символикой приближающегося праздника. Уверены, он подарит пассажирам хорошее настроение», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии до 31 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ликсутов сообщал, что с 15 декабря в Москве будут запущены поезда метро, автобусы, электробусы и трамваи с новогодним оформлением. К праздникам готовят и другие транспортные объекты — в частности, Северный и Южный речные вокзалы уже украсили к Новому году, проинформировала пресс-служба мэрии.

7 декабря Ликсутов сообщил, что Москву в преддверии новогодних праздников впервые украсили ёлки, оформленные в промышленной тематике. Их разместили в местах, популярных среди горожан и туристов. Первая ёлка появилась на ВДНХ, вторая — в деловом центре «Москва-Сити».

2 декабря в столице стартовал масштабный проект «Зима в Москве». Он объединит целый ряд развлечений от фестивалей до мастер-классов, чаепитий, экскурсий и игр. Для москвичей и гостей столицы во всех районах города будут работать более 1,9 тыс. площадок.