Вашингтон, 16 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Юристы SpaceX порекомендовали руководящему составу не предоставлять доступ основателю компании Илону Маску к секретной информации из-за его истории с употреблением наркотических веществ, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

Речь идёт о секретной информации по поводу грузов, которые SpaceX запускает в небо для военных и разведывательных агентств США. Эти данные относятся к государственной тайне, и доступ к ним есть лишь у некоторых сотрудников ракетной компании. Илон Маск к их числу не относится.

Соответствующая рекомендация юристов связана с тем, что для допуска к такому роду информации предпринимателю пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и об употреблении наркотиков, пояснили журналисты.

Ранее издание опубликовало статью, в которой сообщило, что предприниматель продолжает употреблять различные виды наркотиков. Журналисты отметили, что у этого есть последствия для здоровья Маска, а также для компании, находящейся под его руководством.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря стало известно, что штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена из Браунсвилла в новый город Старбейс штата Техас.