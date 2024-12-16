Москва, 16 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Минобороны России

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Подразделения той же группировки нанесли поражение формированиям шести бригад противника в районах нескольких населённых пунктов в ДНР, в том числе в районах Северска и Курахово. Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro, самоходная артиллерийская установка Paladin, орудие Д-20 и гаубица Д-30. Кроме того, были уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 противника.

Также пресс-служба военного ведомства 16 декабря проинформировала о нанесении в минувшие сутки ударов по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Потери противника в зоне проведения СВО за сутки составили до 1425 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 15 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные заблокировали около 200 военнослужащих ВСУ в селе Анновка к югу от города Курахово. Пушилин добавил, что ничем хорошим эта ситуация для ВСУ не завершится. Ранее глава ДНР отмечал, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают.

16 декабря Пушилин проинформировал об освобождении населённого пункта Шевченко, расположенного под Красноармейском (украинское название — Покровск). Бойцы ВСУ пытались контратаковать, однако у них это не получилось, украинские войска понесли большие потери как убитыми, так и ранеными, отметил глава ДНР.