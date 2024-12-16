Москва, 16 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Советский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов.

Александр Вильф / РИА Новости

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Тех, кто использует допинг, обыграть очень сложно. Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки», — сказал он в беседе с РБК.

Васильев заявил, что норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с турниров, чтобы потом побеждать во всех состязаниях. Также он уточнил, что уровень российских биатлонистов мог упасть из-за отсутствия международных стартов и контактных гонок. Однако, по его словам, у России есть ряд спортсменов, которые смогут «потрепать нервы допинговым норвежцам».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце 2023 года заявил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят на летнюю Олимпиаду в Париже только в так называемом нейтральном статусе и с иными ограничениями. На всех официальных мероприятиях Олимпийских игр (ОИ) была запрещена российская и белорусская символика.

Президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы Олимпийских игр увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.