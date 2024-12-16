Москва, 16 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Новый фильм-сказка «Финист. Первый богатырь» выйдет на большие экраны 1 января 2025 года, но уже сейчас сыгравшие в ленте артисты признаются, что с нетерпением ждут продолжения истории Финиста.

Кадр из фильма

13 декабря в Москве прошёл большой предпоказ фильма. Обратились к зрителям и сами актёры, задействованные в картине.

«Очень завидую тем, кто уже смог посмотреть на большом экране «Финиста. Первого богатыря», — представила на закрытом показе новую часть популярной франшизы актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме молодую Бабу-ягу.

По признанию артистки, она на протяжении всей карьеры хотела сыграть именно Бабу-ягу.

«Было здорово!» — призналась Юлия, добавив, что готова снова сыграть сказочную колдунью и с нетерпением ждёт такой возможности. Насладиться результатом своей работы и коллеги Пересильд не смогла, так как спешила на съёмки и вскоре покинула предпоказ. Зато исполнитель роли верного (почти всегда) оруженосца Финиста Мелеха актёр Сергей Лавыгин на предпремьерный показ остался и с радостью реагировал на смех в зрительном зале во время просмотра картины.

ПомимоЮлии Пересильдпобывать в образе Бабы-яги в «Финисте» удалось и Елене Яковлевой.

Как передавало ИА Регнум, сказка для всей семьи «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат в первый день 2025 года. Действие новой фэнтезийно-приключенческой картины о богатырской вселенной происходит на загадочном Востоке. Причём туда попадает настоящий былинный «спецназ»: Финист, его адъютант Мелеха, верблюд Джамал и Баба-яга, которая предстала в необычном для сказочной ведьмы образе.