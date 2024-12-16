Москва, 16 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Мошенники предлагают подписаться на ресурсы Wildberries для предпринимателей, чтобы завладеть доступом к аккаунтам в Telegram. Об этом сообщили 16 декабря в управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Global Look Press

По информации ведомства, злоумышленники задействовали старый шаблон фишинга. Они предлагают предпринимателям подписаться на официальный сайт и Telegram-канал торговой площадки с доменом wildberriesworld. xyz, хотя в действительности авторизация для подписки не нужна.

«Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — пояснили в управлении.

В МВД призвали граждан к бдительности и напомнили, что переходить по подозрительным ссылкам опасно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее россиян предупредили о фейковых аккаунтах в Telegram, посредством которых мошенники пытаются завладеть их данными. Поддельные аккаунты могут выглядеть как профили коллег, друзей или родственников пользователей.

В октябре эксперты рассказали о схеме мошенничества с маскировкой вредоносного контента под безобидные ссылки и открытки. Пользователь, желающий увидеть содержимое, должен ввести данные на поддельном сайте Госуслуг. Таким образом мошенники получают возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое.