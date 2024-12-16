Токио, 16 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Японии поддерживают передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси 16 декабря.

The U. S. National Archives

Генсек отметил, что власти Японии будут работать вместе с американской стороной, чтобы как можно скорее завершить переброску военных США.

«Правительство неуклонно прилагает необходимые усилия для передислокации на Гуам, и объявление о начале передислокации имеет большое значение», — добавил Хаяси.

Ранее, 15 декабря, министр обороны Гэн Накатани на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки в правительстве префектуры сообщил о начале передислокации американских военных на Гуам. Сообщается, что губернатор также попросил американскую сторону перенести все морские учения на остров. Накатани отметил, что в течение 2025 года будет переброшено около 100 военных.

Соглашение правительств двух стран было заключено ещё в 2006 году. Было принято решение перевести морскую пехоту на Гуам, чтобы уменьшить нагрузку на базу на Окинаве. План переброски охватывает более 4000 военнослужащих и членов их семей.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 11 октября, что Россия обеспокоена новой милитаризацией Японии. Он отметил, что страна всё чаще принимает участие в военно-морских учениях с участниками НАТО, а также поддерживает инициативы Соединённых Штатов о создании глобальной системы противоракетной обороны (ПРО).

10 сентября министр Сухопутных войск США Кристин Уормут сообщил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы разместить в Японии ракеты средней дальности наземного базирования. Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.

27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если США разместят на территории Японии свои ракеты средней дальности, то Россия будет предпринимать ответные меры. Она отметила, что появление ракет США наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе только подогревает гонку вооружений и повышает уровень конфликтности.